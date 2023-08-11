استقرار أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور.. الموز بـ10 جنيهات

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 11-8-2023، في سوق العبور استقرارًا ملحوظًا، نظرًا لتوافر العديد من أنواع الفاكهة المعروضة، خاصة التي تُشتهر مصر بإنتاج أنواع عديدة منها، وفي مقدمتها الموالح.

استقرار أسعار الفاكهة اليوم في مصر

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 11-8-2023، في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظا، إذ تتوفر جميع الأصناف بكميات كبيرة دون وجود أي نقص، ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

شهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور استقرارا، إذ يتراوح سعر الموز الصعيدي ما بين 6 و10 جنيهات، وسعر الموز المستورد ما بين 20 و40 جنيها للكيلو، وسعر كيلو موز بيكو ما بين 9 و15 جنيها، وسعر كيلو موز مغربي ما بين 8 و12 جنيها، وسعر كيلو عنب كرمسن ما بين 19 و23 جنيها، وسعر كيلو الكانتلوب ما بين 6 و14 جنيها، بينما يتراوح سعر التين البرشومي ما بين 7 و15 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

ويتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 9 و15جنيها، وسعر كيلو الليمون البلدي ما بين 6 و20 جنيها، وسعر كيلو ليمون أضاليا ما بين 4 و7 جنيهات، وسعر كيلو البلح الرملي ما بين 7 و10 جنيهات، وسعر كيلو بلح سيوي ما بين 30 و40 جنيها.