رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية غربا (صور)

رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم السبت، الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية غربا، فيما تباينت ألوان الرايات على شواطئ الإسكندرية شرقا، وذلك بعدما أفادت تقارير مفتشي الإدارة بأن حالة البحر أعلى من منسوبها الطبيعي والأمواج مرتفعة لذلك تم رفع الرايات الحمراء وحظر نزول المواطنين الذين اتجهوا إلى البحر هربا من ارتفاع درجات الحرارة.

رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم رفع الرايات الحمراء بشواطئ الإسكندرية غربا، بينما تباينت ألوان الرايات على القطاع الشرقي ما بين حمراء وصفراء وخضراء حسب ارتفاع الموج بها، كما جرى التنبيه على رواد الشواطئ ذات الرايات الحمراء بحظر النزول البحر واتباع تعليمات فرق الإنقاذ.

نسب إشغال شواطئ الإسكندرية

وأضاف رئيس مصايف الإسكندرية لـ«الوطن»، أن نسب إشغال الشواطئ في القطاع الشرقي بلغت 30%، بينما القطاع الغربي بلغت 20%، مؤكداً أنها فرصة للاستمتاع بهواء البحر دون النزول حفاظا على حياتهم مع إمكانية النزول وفقا لتعليمات رجال الإنقاذ.

ارتفاع الأمواج في الإسكندرية

يأتي ذلك تزامنا مع طقس الإسكندرية الساخن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، وكذلك ارتفاع الأمواج لتصل إلى 2.5 متر وهو أمر ما بين معتدل إلى مضطرب.