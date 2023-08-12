إصابة طفلة سقطت من الطابق الثالث في الشرقية

سقطت طالبة بالشهادة الإعدادية من الطابق الثالث من منزل أسرتها في محافظة الشرقية، وتم نقلها إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وحُرر عن ذلك المحضر القانوني.

سقوط طالبة من علو

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفيى منيا القمح المركزي، باستقبال «رضوى ع ا»، 15 عاما، وتقيم بإحدى قرى مركز منيا القمح، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري والساقين، وجرى تقديم الإسعافات الطبية لها.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة الطالبة إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزل أسرتها بمركز منيا القمح، وتم نقلها إلى مستشفي منيا القمح، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

مصرع 6 أشخاص في حادث

في سياق متصل، وقع صباح اليوم، حادث أليم على طريق الصالحية الجديدة، ولقي 6 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب شخصان آخران، وتم التحفظ على الجثامين لحين انتهاء الإجراءات القانونية، بينما تم تقديم الخدمة الطبية للمصابين.