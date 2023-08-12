حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة سيارة في التجمع الخامس

قررت النيابة العامة حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة سيارة من أحد الشوارع، وتبين من التحقيقات أن المتهم نجح في سرقة السيارة بمفتاح مصطنع لكن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة .

اعتراف المتهم بسرقة السيارة

أفادت تحقيقات النيابة أن المتهم كان يراقب السيارة وعندما وجدها مركونة في أحد الشوارع في التجمع الخامس لساعات طويلة من اليوم نجح في سرقتها بالمفتاح المصطنع وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة ثم قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة.

عقوبة جريمة السرقة

وبحسب حديث الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض فإن عقوبة جريمة السرقة التي نفذها المتهم بسرقة سيارة في التجمع الخامس وفق المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأضاف الخبير القانوني أن المادة 319 عقوبات نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.