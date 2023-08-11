القبض على تشكيل عصابي بتهمة سرقة الدراجات النارية بالمنوفية
كتب:
محمد سيف
12:25 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
المتهمون
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية، ارتكبوا 5 وقائع سرقة بالمنوفية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
ضبط تشكيل عصابي
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة بتكوين 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة بدر، تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية.