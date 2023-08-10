«أمن القاهرة» يضبط 3 أشخاص لاتهامهم في جرائم سرقة.. بينها مشغولات ذهبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على 3 لصوص تخصصوا في مجال السرقات بمختلف المناطق في محافظة القاهرة، خلال حملة أمنية استهدفت الخارجين على القانون في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

29 قطعة حديدية مُختلفة الأحجام

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخص حال استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامـــس وبحوزته 29 قطعة حديدية مُختلفة الأحجام وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من داخل موقع إحدى الشركات بأسلوب «المغافلة» بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

سرقة إطار سيارة

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأميرية من القبض على شخص له معلومات جنائية حال شروعه في سرقة إطار سيارة حال توقفها عن طرق كسر زجاج السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفه في المسروقات لدى عميله سيئ النية له معلومات جنائية تم ضبطه، وبحوزته بعضا من أجزاء السيارات، وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعه سرقة.

سرقة مشغولات ذهبية

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأزبكية من ضبط شخص له معلومات جنائية لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية- مبلغ مالي من مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بالتصرف بها بالبيع لدى عميله سيئ النية مالك محل ذهب - كائن بدائرة قسم المرج أمكن ضبطه وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها تم اتخاذ الإجراءات القانونية.