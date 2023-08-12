تسويق وتكنولوجيا.. كيفية الاشتراك في تدريبات مجانية من وزارة الشباب

توفر مبادرة «طور وغير» التدريب للشباب، لتأهيلهم إلى فرص عمل مناسبة، وقررت وزارة الشباب والرياضة ممثلة الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة عقد تدريبات للشباب.

وكشفت وزارة الشباب، على هامش ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي لشركات القطاع الخاص، من خلال مبادرة توظيف مصر، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، إنه سيجري توفير تدريبات متخصصة لأبناء محافظة الدقهلية بمقر النادي الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضي، على مدار ثلاثة أيام.

تدريبات لأبناء محافظة الدقهلية

اليوم الأول: 15 أغسطس 2023 تدريب تكنولوجي، وسيتم فيه التعرف على أهم البرامج والتطبيقات المهمة والمفيدة، التي يمكن أن تستخدمها فى حياتك الوظيفية، وتؤهلك لاحتراف عدة مجالات.

اليوم الثاني: 16 أغسطس 2023 ستتعلم كيفية كتابة السيرة الذاتية وما هي الوظائف المستقبلية وكيفية اجراء مقابله شخصية ناجحة للعمل.

اليوم الثالث: 17 أغسطس 2023 كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض.

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