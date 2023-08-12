فرص تدريب على المهارات التكنولوجية للوظائف في الدقهلية والقليوبية

كشفت وزارة الشباب والرياضة عبر الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) عن توافر فرصة للتدريب على المهارات التكنولوجية للوظائف من خلال مبادرة «طور وغير» بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في الدقهلية والقليوبية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الفرص التدريبية في محافظتي الدقهلية والقليوبية وفق الشباب والرياضة.

فرص للتدريب على المهارات التكنولوجية في الدقهلية

- توفير تدريبات متخصصة لأبناء محافظة الدقهلية بمقر نادي الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضي على مدار ثلاثة أيام.

- اليوم الأول 15 أغسطس 2023

تتعرف على أهم البرامج التي تحتاج لها لأي وظيفة والتطبيقات المهمة والمفيدة في حياتك الوظيفية التي تخدم المجال الوظيفي.

- اليوم الثاني 16 أغسطس 2023

تتعرف من خلاله عن كيفية كتابة السيرة الذاتية وما هي الوظائف المستقبلية وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل.

- اليوم الثالث 17 أغسطس 2023

تتعرف على كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض.

- للاشتراك سجل بياناتك من خلال اللينك التالي: https://forms.office.com/r/dhg9j9PDjc

فرصة للتدريب على المهارات التكنولوجية في القليوبية

- توفير تدريبات متخصصة لأبناء محافظة القليوبية بمقر قاعة مديرية الشباب والرياضة ببنها على مدار ثلاثة أيام.

1- اليوم الأول: 15أغسطس 2023

تتعرف على أهم البرامج التي تتطلبها كل وظيفة.

2- اليوم الثاني 16 أغسطس 2023

تتعرف عن كيفية كتابة السيرة الذاتية وما هي الوظائف المستقبلية وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل).

3- اليوم الثالث: 17 أغسطس 2023

تتعرف على كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض التي يملكها الشخص وأبرز إمكانياتة العملية والعلمية بطريقة صحيحة فضلا عن تعلم مهارات العرض الجيد وما هي السمات المميزة لكل عارض.

- للاشتراك سجل بياناتك من خلال اللينك التالي https://forms.office.com/r/N7qRE8eWtM