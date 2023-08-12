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تدريب مجاني على تكنولوجيا حماية وتوثيق التراث بمتحف الفنون في الإسكندرية

كتب:

إلهام الكردوسي
09:39 ص | السبت 12 أغسطس 2023
متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عقد البرنامج التدريبي الدولي المجاني بعنوان «تكنولوجيا حماية وتوثيق وعرض التراث الثقافي وتنمية مهارات الإرشاد السياحي والمتحفي»، وذلك بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023.

المستهدف من البرنامج التدريبي 

وحسب بيان قطاع الفنون التشكيلية، يهدف البرنامج الى إعداد القادة من الشباب في مجال تكنولوجيا التراث الثقافي وإدارة المقتنيات المتحفية والإرشاد المتحفي والسياحي، وهو موجه للطلاب وحديثي التخرج من كليات وأقسام «الفنون - الآثار - الآداب - التاريخ - التراث الثقافي - الإرشاد السياحي- العلوم الإنسانية».

وذكر البيان، أن المتدربين يحصلون على شهادات رسمية معتمدة فى نهاية البرنامج التدريبي، وجميع المحاضرات مجانية، وسيكون الاختيار بأولوية التسجيل من خلال الرابط من هـــنـــا، وسيتم التواصل مع المقبولين عن طريق رسائل «واتس آب».

فريق متطوعين بالمتحف

وأعلن المتحف مؤخرا فتح باب الانضمام لفريق متطوعين من خريجي وطلاب كليات (الفنون الجميلة - الفنون التطبيقية - التربية النوعية والفنية - الفنون والتصميم – الآثار والتاريخ – الإرشاد السياحي)، وذلك للاشتراك فى مشروعات وبرامج وأنشطة المتحف خلال دورة التطوع لصيف 2023، مشيرا إلى أن آخر موعد للتقديم يوم 15 أغسطس الجاري.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي