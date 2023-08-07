بالأسماء.. مصرع 4 طلاب أثناء عودتهم من حصة تدريب سباحة في قنا

لقى 4 أشخاص مصرعهم، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكلين على الطريق الصحراوي الغربي أمام مجمع مصانع الألومنيوم بنجع حمادي شمال محافظة قنا.

أسماء ضحايا حادث قنا

وحصلت «الوطن»، على أسماء الضحايا في حادث قنا، محمد أحمد عبد الفتاح طه، 20 عاما، کارم محمد عبد الحميد همام، 17 عاما، ونور محمد أحمد، 17 عامًا، وطه أحمد عبد الفتاح، 10أعوام، مقيمين في قرية هو مركز نجع حمادي، على الفور نقلت هيئة إسعاف قنا الجثث إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي.

حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكلين

كان اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكلين على الطريق الصحراوي الغربي قرية طوبيا بجوار مصنع الألومنيوم في مركز نجع أمام حمادي، واسفر عن مصرع 4 طلاب كانوا عائدين من مدينة قنا من حصة تعلم سباحة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.