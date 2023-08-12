«سلام لاب» للحفريات الفقارية: مصر غنية بتراثها الحضاري والثقافي (فيديو)

قال الدكتور عبد الله جوهر، عضو فريق «سلام لاب» للحفريات الفقارية، إن مصر غنية بتراثها الحضاري والثقافي والفرعوني، كما أنها أغنى بكثير في حياة ما قبل التاريخ، إذ استمرّ العمل في هذه المرحلة لما يقرب من 150 سنة من قبل الأجانب لاستخراج الحفريات ونشرها في أرقى الدوريات العلمية ولكن بأسامي وأياد أجنبية.

وأضاف «جوهر»، أن الدكتور هشام سلام سافر للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أكسفورد، كأول شخص يحصل على هذه الدرجة في ذلك المجال ثم عاد إلى مصر لتكوين «سلام لاب».

«سلام لاب» أول فريق من نوعه في الشرق الأوسط

وأضاف «جوهر»، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، «على مدار 10 سنوات، فإن سلام لاب يعتبر أول فريق في كل ربوع الشرق الأوسط يعمل على دراسة التراث الطبيعي والحفريات الفقارية من مصر والشرق الأوسط، وتعد هذه علامة فارقة في تاريخ هذا العلم».

ظروف العمل في مجال الحفاريات الفقارية ليست سهلة

وقال عضو فريق «سلام لاب» للحفريات الفقارية، إن الدكتور هشام سلام مؤسس المركز يضع معايير قوية للغاية في اختيار الكوادر القادرة على مواكبة هذا العلم، ومن أهم الشروط أن يكون من الشباب، «وذلك بسبب أن ظروف العمل في مجال الحفاريات الفقارية لا يعتبر سهلًا، ويظهر ذلك من خلال الرحلات التي تستمر لأسابيع بل لأشهر من أجل الحصول على الحفرية، ومن ثم العمل عليها لسنوات متتالية من المقارنة والتجهيز والدراسات الإحصائية، للوصول إلى نقطة معينة مثل توصيف نوع جديد».

كوادر شابة وشغف

وتابع عضو فريق «سلام لاب» للحفريات الفقارية، «العمل يحتاج إلى كوادر شابة، كما يجب أن تتوافر في هذه الكوادر الشغف، لأن وجود الشغف هو الدينامو والمحرك الحقيقي لقوة أي شاب، ومصر من أغنى الدول في شبابها الذكي والشغوف والطموح والقدرة على إحداث الفارق، وهو ما سهل المهمة على الدكتور هشام سلام في اختيار كوادر يمكنهم أن يكونوا على أرقى المنصات العلمية في كل المجالات، مثل الدكتورة سناء السيد في جامعة ميتشجان تدرس الحفريات، والدكتور بلال سالم الذي يدرس حفريات الديناصورات والدكتورة شروق الأشقر التي تدرس حفريات الثدييات الأرضية».