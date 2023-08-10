آخرها «فرعون الحيتان».. 7 اكتشافات عالمية لمركز الحفريات بجامعة المنصورة

تتوالى الاكتشافات داخل جامعة المنصورة يوما بعد يوم، خاصة في مركز الحفريات، إذ حقق المركز نجاحا باهرا على المستوى المحلي والإقليمي إذ تعود هذه الحفريات إلى حقبة زمنية قديمة كان آخرها حوت عاش قبل 41 مليون عاما، ويعتبر من صغر وأقدم أسلاف الحيتان مائية المعيشة التي تطورت من أسلاف برمائية.

اكتشافات عالمية حققتها جامعة المنصورة.

واستطاعت جامعة المنصورة أن تكتشف العديد من الحفريات، التي جاءت من خلال اكتشاف العديد من حفريات الديناصورات في الفترة الأخيرة كان من ضمنها منصوراصورس وحوت توتسيتس.

وأوضحت جامعة المنصورة في بيان لها أن الاكتشاف الحفري الأخير أحد الإنجازات العلمية في مجال الحفريات ليضاف إلى العديد من الاكتشافات العالمية والتي جاءت كالآتي.

أبرز اكتشفات حفريات جامعة المنصورة

- ديناصور منصوراسورس والذي جرى اكتشافه والإعلان عنه في 2018.

- حفرية ديناصور ضخم جرى اكتشافها فى واحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وكان الديناصور له عنق طويل وأربع أرجل، وعاش قبل نحو 70 مليون عام، ما يلقى الضوء على فترة غامضة فى تاريخ الديناصورات بأفريقيا.

- حفرية ديناصور مفترس وضخم آكل للحوم، اكتشفه الدكتور هشام سلام مدير مركز الحفريات الفقارية في جامعة المنصورة مع فريق من الباحثين، وهو ديناصور عاش قبل 98 مليون عاماً في الواحات البحرية بصحراء مصر الغربية، وجري اكتشافه في 2016.

- حفرية قرموطس، اكتشفتها الدكتورة سناء السيد، نائب مدير مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية في منطقة الفيوم، وهو نوع جديد من أسماك القراميط التي تعيش في النيل، ومن الممكن أن يصل طولها إلى مترين ويبلغ طول الجمجمة 60 سم تقريبا.

ديناصور هابيل

- «ديناصور هابيل»: نجح فريق دولي بمركز حفريات جامعة المنصورة في اكتشاف هابيل القاتل، وهو ديناصور عاش في مصر قبل 98 مليون سنة، في منطقة الواحات البحرية، وهي واحات عرفت بامتلائها بالديناصورات.

وأشار الدكتور هشام سلام، إلى أن ديناصور هابيل يتميز بشكله المرعب ‏وجمجمته ‏المخيفة، ولديه أسنان حادة أشبه بأنصال السكاكين، وقدماها الخلفيتان ‏كتلة عضلية ‏ضخمة لتساعدها في الهجوم والافتراس، ويمتلك أطراف أمامية قصيرة لدرجة الضمور، إلا كانت من بين الأشرس.

- اكتشفت الدكتورة سناء السيد، نائب مدير مركز الحفريات الفقارية بكلية العلوم جامعة المنصورة، بالتعاون مع جامعات أخرى بقايا لحفريات فقارية من رواسب يرجع عمرها إلى 56 مليون سنة.

- حوت توتسيتس اكتشاف عالمي جديد بمركز المنصورة وهو فرعون الحيتان مات صغيراً قبل 41 مليون سنة، وهو أحد أصغر وأقدم أسلاف الحيتان مائية المعيشة، التي تطورت من أسلاف برمائية، وينتمي إلى عائلة حيتان الباسيلوصوريات.