أحمد فايق عن مؤسس علم الحفريات الفقارية في مصر: أنهى الاحتكار الأوروبي

قال الإعلامي أحمد فايق، إن الدكتور هشام سلام هو مؤسس علم الحفريات الفقارية في مصر، وحصل على الدكتوراه من جامعة «أوكسفورد»، وقرر استكمال حياته في مصر، لكي تكون كل أبحاثه العلمية صناعة مصرية 100%.

هشام سلام ينهي احتكار أوروبا لعلم الحفريات الفقارية

وأضاف «فايق»، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، أن الدكتور هشام سلام أسس مركز «سلام لاب»، الذي بدأ بباحثين اثنين معه، وبدأ يكبر شيئا فشيئا حتى وصل إلى شهرة عالمية.

وأوضح أن علم الحفريات الفقارية بشكل عام في العالم كان مقتصراً على الأمريكيين والأوروبيين ودول العالم المتقدم، ولم يكن هناك علماء من أفريقيا أو الوطن العربي أو الشرق الأوسط يدخلون هذا المجال، فكان احتكار لهذه النوعية من الأبحاث لعلماء معينين.

ولفت أن هذا العلم متخصص في اكتشاف الحياة من ملايين السنين، مثل الديناصورات والحيتان وشكل الإنسان نفسه، وشكل الكرة الأرضية، فهو علم به شغف وحب المعرفة والاستطلاع.

قصة الديناصور «المنصورة سورس»

وأشار إلى أن أكبر اكتشاف علمي كان له رد فعل جماهيري في مصر هو قصة الديناصور «منصورة سورس»، وهو أول بقايا ديناصور مكتمل جرى اكتشافه في العصر القبل الطباشيري، وهذه عصور من ملايين السنين.