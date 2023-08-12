كم تبقى من الوقت على موعد انتهاء التوقيت الصيفي؟.. آخر خميس في أكتوبر

بعد شهور من تطبيق قرار مجلس الوزراء بتطبيق التوقيت الصيفي، بدأ الكثير من المواطنين بالتساؤل عن كم تبقى من الوقت على موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي، وتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة وعودتها لطبيعتها مرة أخرى، إذ تفصلنا عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي شهور قليلة فقط.

وأوضح مجلس الوزراء في قرار تطبيق التوقيت الصيفي منذ 4 شهور المدة التي يتم تطبيق هذا التوقيت بها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كم تبقى من الوقت على موعد انتهاء التوقيت الصيفي، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء سابقا.

كم تبقى من الوقت على موعد انتهاء التوقيت الصيفي؟

في شهر أبريل الماضي، أصدر مجلس الوزراء قرارا ببدء تطبيق التوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر إبريل 2023، على أن يستمر تطبيق هذا الموعد لمدة 6 شهور، وينتهي في آخر خميس من شهر أكتوبر.

وللإجابة على تساؤل كم تبقى من الوقت على موعد انتهاء التوقيت الصيفي فمن المقرر أن ينتهي العمل به آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، ما يعني أن ما تبقى من الزمن على موعد انتهاء التوقيت الصيفي ما يقرب من شهرين.

ما هي مميزات التوقيت الصيفي؟

وأوضح مجلس الوزراء في قراره الخاص بتطبيق التوقيت الصيفي، أن لهذا القرار بعض المميزات التي نستطيع الحصول عليها، وتتمثل في ترشيد الطاقة والكهرباء والمواد البترولية، فضلا عن إمكانية توفير عملة صعبة واستيراد الغاز بمبلغ قدره 25 مليون دولار.