تعديل مواعيد نزول بحر الإسكندرية مع التوقيت الصيفي.. للحفاظ على الحياة

يوما واحد مر على العمل بنظام التوقيت الصيفي منذ أمس الجمعة، الأمر الذي يتبعه تعديلات عدة في الأمور الحياتية أبرزها مواعيد نزول بحر الإسكندرية وهو المرتبط بفترة بقاء الشمس نظرا لمنع نزول البحر ليلا أو فجرا حفاظا على حياة المصطافين.

«الوطن» طرحت سؤالا على الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، حول تأثير التوقيت الصيفي على مواعيد نزول بحر الإسكندرية، فكانت الإجابة واضحة بأن صيف 2023 يشهد مواعيد نزول البحر تتناسب مع التوقيت الصيفي.

مواعيد نزول بحر الإسكندرية 2023

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أن مواعيد نزول البحر من الثامنة صباحا وحتى الغروب الذي يكون في السابعة من مساء كل يوم، وبذلك يكون بتأخير ساعة عن العام الماضي الذي كان الوقت المسموح به نزول البحر من السابعة صباحا وحتى الغروب، لافتا إلى أن هذا التغيير يتناسب مع التوقيت الصيفي.

أهمية مواعيد نزول البحر

وناشد رئيس مصايف الإسكندرية، المصطافين الالتزام بمواعيد نزول البحر حفاظاً على سلامتهم حيث أن تلك المواعيد يعمل بها منقذي الشواطئ للتدخل في حالة الغرق.