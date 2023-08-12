تعيينات الملاحة الجوية.. اعرف آخر موعد لسحب ملفات المتقدمين للبرنامج

كشفت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن 30 أغسطس 2023 آخر موعد لسحب الملفات من كلية المراقبة الجوية المصرية لعلوم الطيران بمطار 6 أكتوبر للراغبين للالتحاق بالبرنامج المتكامل «معلومات الطيران»، لافتًا إلى أنَّه يتمّ تعيين الخريجين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية طبقا للبروتوكول المبرم بين الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة القابضة لخدمات الملاحة الجوية.

أولًا: الدراسة لشغل وظيفة ضابط معلومات طيران عام

وأعلنت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية عبر المنشور الشروط المطلوبة للدراسة لشغل وظيفة ضابط معلومات طيران عام كالتالي:

- الحصول على مؤهل عالي مناسب.

- السن لا يزيد على 28 عامًا حتى أول شهر مايو الماضي.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للبنين.

- يقبل الذكور والإناث للعمل بجميع المطارات المدنية بمصر.

- اجتياز اختبارات « اللياقة الطبية - اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي - الاختبارات النفسية - المقابلة الشخصية».

- مدة الدراسة 12 شهرًا يحصل الدارس بعدها على شهادة تؤهله للعمل بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فور التخرج.

- تبدأ الدراسة بالبرنامج بعد ورود موافقات جهات الاختصاص واجتياز جميع الاختبارات المقررة.

ثانيا: الدراسة لشغل وظيفة ضابط معلومات طيران تخصص خرائط ملاحية وتصميم إجراءات طيران

وحددت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية عبر المنشور الشروط المطلوبة للدراسة لشغل وظيفة ضابط معلومات طيران تخصص خرائط ملاحية وتصميم إجراءات طيران كالتالي:

- ذات الشروط السابقة.

- يفضل خريجو كليات علوم قسم رياضة - هندسة مدني - آداب جغرافيا أو خرائط.

- يشترط أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى.