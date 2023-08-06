شروط وخطوات التقديم في الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.. وظيفتك مضمونة

أعلنت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بكلية المراقبة الجوية، عبر صفحتها الرسمية، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، عن بدء قبول دفعة جديد للالتحاق بالبرنامج المتكامل في علوم الطيران، على أن يتم بدء سحب الملفات بكلية المراقبة الجوية بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار 6 أكتوبر، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس الجاري، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس.

الشروط المطلوبة للدراسة لشغل وظيفة ضابط معلومات طيران عام

- أن يكون المتقدم للدراسة لشغل الوظائف حاصلا على مؤهل عالي مناسب.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 28 عاما في 1 مايو 2023.

- أن يكون قد انتهى من تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للبنين.

- تقبل الأكاديمية الذكور والإناث للعمل بجميع المطارات المدنية بجمهورية مصر العربية.

- يجب اجتياز اختبارات اللياقة الطبية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والاختبارات النفسية، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية.

- مدة الدراسة تكون لمدة 12 شهرا يحصل بها الدارس على الشهادة التي تؤهله للعمل في الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فور التخرج.

- تبدأ الدراسة بالبرنامج بعد ورود موافقات جهات الاختصاص واجتياز جميع الاختبارات المقررة.

- وبالنسبة للراغبين في الدراسة لشغل وظيفة ضابط معلومات طيران تخصص خرائط ملاحية وتصميم إجراءات طيران يجب أن تنطبق عليهم الشروط السابقة، بالإضافة إلى أنه يفضل خريجي كليات علوم قسم رياضة وهندسة مدني وآداب جغرافيا أو خرائط، ويشترط أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى.

- يتم تعيين الخريجين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية طبقا للبروتوكول المبرم بين الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.