«الصحة» تحدد 10 أعراض للإصابة بمرض السكري.. نقص وزن وعطش شديد

أصدرت وزارة الصحة والسكان دليلا إرشاديا كاملا لأعراض مرض السكر، على هامش حملة «100 يوم صحة»، ضمن خطة توعوية لرفع مستوى الثقافة الصحية لدى المواطنين بالعادات والسلوكيات الخاطئة، والبعد عنها لتجنب المضاعفات الصحية الناتجة عنها، ورفع التوعية تجاه الاكتشاف المبكر للأمراض ما يسهم في رفع معدلات الشفاء.

أعراض مرض السكر

وحددت وزارة الصحة والسكان أعراض مرض السكر على النحو التالي:

- العطش الشديد وجفاف الفم.

- نقص مفاجئ في الوزن.

- تأخر في التئام الجروح.

- حكة والتهابات جلدية.

- ألم وتنمل في الأطراف.

- حرارة القدمين.

- تعب وإرهاق.

- كثرة التبول.

- الجوع الشديد.

- اضطرابات في البصر.

الذهاب إلى الطبيب حال ظهور الأعراض

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة إجراء الكشف الطبي على الجسم بشكل منتظم، من فترة لأخرى، لافتة إلى أنه بمجرد ملاحظة هذه الأعراض لابد من الذهاب إلى الطبيب المختص بشكل فوري.

وأشارت الوزارة إلى أن حملة «100 يوم صحة» تعمل على توفير خدمة الكشف والعلاج بشكل منتظم، من خلال القوافل الطبية والوحدات الصحية، وتعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

وأضافت وزارة الصحة، أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة لمعرفة أقرب وحدة صحية تابعة لمحيط إقامتك، والاستفادة من الخدمات، لافتة إلى أن الكشف والعلاج مجانا، ولا يتحمل المواطن فيها أي أعباء مالية، وكلما تم الكشف بشكل مبكر عن المرض كلما زاد معدلات الشفاء بنسبة تصل إلى 90%.