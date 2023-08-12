آراء الجمهور عن حفل رضا البحراوي في العلمين الجديدة: غناء ورقص وسلطنة

وسط أجواء مليئة بالسعادة والمرح، أثارت إطلالة المطرب الشعبي رضا البحراوي إعجاب جمهور حفله الغنائي في مدينة العلمين، أمس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2023، والذي أدى خلاله العديد من أغنياته المعروفة حفظها جمهوره عن ظهر قلب بموسيقاها المميزة الخاصة به، ليحقق الحفل نجاحا مبهرا بشهادة الحضور، الذين تحدثوا لـ«الوطن» عن كواليس الحفل وآرائهم فيه.

حفل رضا البحراوي في العلمين

وقال أحمد يوسف أحد حضور حفل الفنان رضا البحراوي، إنه قضى ساعات من المرح والسعادة هناك، ولم يمل للحظة، بسبب الموسيقى ذات الرتم السريع، والحضور الطاغي لرضا البحراوي على المسرح، وتفاعله دائما مع الجمهور، بجميع فئاته ودرجاته.

فيما أوضحت هبه سيد، أن تفاعل الجماهير مع أغاني رضا البحراوي كان بطريقة لا تصدق، الجميع يحفظ كلماته عن ظهر قلب، ويرددها معه خلال أداءها بصوت واحد، بل ويكملها إذا توقف هو عن الغناء ليختبر الجمهور كعادته بشكل مرح.

رضا البحراوي في مهرجان العلمين

أشار علي خالد، إلى أنه المرة الأولى التي يحضر فيها حفلا للفنان رضا البحراوي، ولم يكن يتخيل كل هذه الأجواء اللطيفة، والحضور الكثيف من الجمهور، الذين ملئوا مسرح العلمين ووقفوا طوال فترة الحفل يرقصون ويتفاعلون مع صوت فنانهم المفضل.

أحمد عبد الرازق الذي اعتاد على حضور أغلب حفلات الفنان، أكد أنه لم ير حفل له مثل حفل العلمين، الذي كان الأكبر والأجمل له طوال مسيرته، «أنا ما بفوتش حفلة لرضا البحراوي عشان بحبه، لكن إمبارح كان يوم مختلف، أكبر عدد وأجمد حفلة، الكل اتسلطن فيها ومكناش عاوزينها تخلص».