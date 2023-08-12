رضا البحراوي يبرز تغطية «الوطن» لحفله بمهرجان العلمين الجديدة

أحيا المطرب الشعبي رضا البحراوي، حفلا غنائيا كبيرا، منذ قليل، بمدينة العلمين، ضمن مهرجان العلمين الجديدة 2023.

رضا البحراوي يبرز تغطية الوطن

وأبرز المطرب رضا البحراوي، تغطية جريدة «الوطن»، للحفل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، في دورته الأولى، الذي يُعد أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط.

شارك رضا البحراوي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تغطية «الوطن»، لحفله، بقلم الزميل محمود الرفاعي، المصور محمود صبري، التي جاءت بعنوان «الجمهور يتفاعل مع النجم رضا البحراوي في حفله بمهرجان العلمين»، وعلق عليها: «الحمدلله يا رب».

حفل رضا البحراوي بمهرجان العلمين

كان رضا البحراوي، قدم ساعة متواصلة من أغنياته المميزة، التي تفاعل معها الجمهور، وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على الحضور، أبرزهم عصام السقا، أحمد فهيم، ومطرب المهرجانات حمو بيكا.