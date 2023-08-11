احذر ترك الحيوانات على الطريق وتعطيل المرور.. عقوبتها تصل إلى الحبس

يحدد قانون المرور عددا من المخالفات التي من شأنها ضبط الحالة المرورية على الطرق، بما يضمن سلامة الركاب والمسافرين وقائدي السيارات وكذلك المارين على الطرق.

ومن بين الضوابط التي نص عليها قانون المرور، عدم إعاقة الطريق بأي شيء قد ينتج عنه ذلك، وما قد يتسبب في بعض الأحيان لتعريض حياة الآخرين للخطر.

عقوبة مرورية

ومن بين هذه الضوابط ما يتعلق بترك الحيوانات على الطرق، هذه العادة المنتشرة بشكل ما في القرى والريف والمناطق الموجود بها بكثرة تربية الحيوانات، فقد يتركها صاحبها في بعض الأوقات على الطرق لفترة قد ينتج عنها إعاقة للطريق أو تعريض الآخرين للخطر.

ونصت المادة رقم «65» من الباب الخامس «قواعد المرور وآدابه»، على أنه لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

الحبس والغرامة

ويعاقب قانون المرور في حالة ارتكاب هذا الفعل بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر.