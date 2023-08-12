5 شواطئ بالإسكندرية أكثر هدوءًا في حركة الأمواج: «روحها وانت مغمض»

شكّل ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية بشكل خاص، والبحر الأبيض المتوسط بشكل عام، أزمة للمصطافين أمس واليوم، والذين يرغبون في استغلال العطلة الأسبوعية لقضاء المصيف في عروس البحر الابيض المتوسط، وهو أمر يعيقه رفع الرايات الحمراء ومنع نزول البحر، إلا أن مصايف الإسكندرية وفرت شواطئ آمنة تعد الأكثر هدوءاً فيما يتعلق بارتفاع موج البحر، ويمكن الذهاب إليها في الوقت الراهن دون قلق من حدوث مكروه.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، دليلا شواطئ الإسكندرية الأكثر هدوءاً، والتي يمكن الذهاب إليها في الوقت الراهن، رغم وصول ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر في بعض المناطق.

5 شواطئ هادئة

وبحسب الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، ففي حالة ارتفاع الأمواج يوجد شواطئ أكثر هدوءاً في حركة الأمواج، كونها لا تتأثر بذلك الارتفاع نتيجة تواجد حواجز أمامها، وعددها 5 شواطئ، هي «أبوهيف المميز»، وإسحاق حلمي»، و«إيناس حقي»، و«ميامي العام»، و«السرايا العام».

سبب انخفاض الأمواج على شواطئ الإسكندرية الآمنة

وأكد رئيس الإدارة لـ«الوطن»، أن مشروع حماية الشواطئ له فوائد عدة للمدينة الساحلية، أبرزها وجود شواطئ آمنة تقل فيها الدوامات والأمواج ما يجعلها شواطئ مهيئة لجميع المصطافين من أجل النزول بشكل آمن على حياتهم.