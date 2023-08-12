«أزهرية كفر الشيخ»: لا شكاوى من آخر امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، سير العمل بلجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية الأزهرية، والتي تنتهي اليوم السبت، بمادتي اللغة الأجنبية، والمستوى الرفيع، وذلك ضمن جولاته اليومية للاطمئنان على مدى انتظام العمل بها.

رئيس المنطقة يتفقد لجان معاهد إدارة كفر الشيخ التعليمية

وتفقد رئيس المنطقة سير العمل بامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية صباح اليوم من داخل مجمع لجان معاهد إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بلجان الإدارة، مؤكدا عدم وجود شكاوى من الامتحانات.

وخلال جولته نوه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، كما شدّد على منع ظاهرة الغش نهائياً والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً تواجد الموجهين بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها.

فرض الانضباط بداخل اللجان

وحرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على متابعة تواجد القوى الأمنية لتأمين اللجان من الخارج، موجهاً الشكر لرجال الأمن علي الجهد المبذول طوال فترة الامتحانات، كما قام بالاطلاع على مضمون الأسئلة لقياس مدى مناسبتها لمستوى الطلاب، مشيراً إلى أنّها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولا توجد أي شكاوى منها.