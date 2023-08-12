حبس شخصين بتهمة تجارة الهيروين والأفيون في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الاسماعيلية، صباح اليوم السبت، بحبس اثنين من العناصر الإجرامية في محافظة الإسماعيلية، بعد ضبطهما بكميات كبيرة من المواد المخدرة، خلال الساعات الماضية.

وواجهت جهات التحقيق في الإسماعيلية المتهميّن بتحريات ضباط المباحث الجنائية، حول نشاطهما والمواد المخدرة المضبوطة معهما، وأمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لبيان ما به من مخدر، وإرفاق التقرير في أوراق القضية.

ضبط المتهمين

وتمكنت مأمورية مكبرة لوحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، برئاسة المقدم شادي الكفراوي، من القبض على شخصين من أخطر العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين والأفيون والأيس.

وتوصلت معلومات النقباء مروان منصور وعبد الله صبحي ومحمد خالد معاونو مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، إلى أن المتهمين تسلما كمية من المواد المخدرة تمهيدا لبيعها وترويجها علي صغار التجار.

وأشارت تحريات المباحث الجنائية إلى أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، لاتهامهما في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة البيضاء، فيما حررت الشرطة محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

محام: المتهمان سيواجهان حكما بالحبس

وقالت آية عبد السلام، محامية، لـ«الوطن»، إن المتهمين سيواجهان تهمة الاتجار في المواد المخدرة المتنوعة، بعد أن ضُبط بحوزتهما مواد لمخدر الأفيون والهيدرو، والتي تصل عقوبتها إلى الحكم عليهما بالسجن المؤبد.

وأشارت «عبد السلام» إلى أن وجود اتهامات سابقة للمتهمين يعزز من حكم محكمة الجنايات بأقصى عقوبة عليهما.