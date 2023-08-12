التفاصيل الكاملة لقرار منع تحويلات المرحلة الثانوية.. كتاب دوري 

نص كتاب دوري رقم 27 بتاريخ 8 أغسطس 2023، على منع تحويلات المرحلة الثانوية، أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار حرصها على ضبط عملية تحويلات الطلاب في مرحلة التعليم الثانوي العام، وتحقيقاً للعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وبالإشارة إلى اللجنة المشكلة بالوزارة لفحص حالات تحويل الطلاب في الصف الثالث الثانوي، لمراجعة مستندات التحويل الواردي للبت في قبول التحويل من عدمه.

منع تحويلات المرحلة الثانوية

شدد الكتاب الدوري على منع تحويلات المرحلة الثانوية بداية من الصف الأول الثانوي العام حتى الصف الثالث الثانوي، إلا بعد العرض على اللجنة المعنية بالوزارة التعليم الثانوي لفحص مستندات التحويل وإتخاذ قرار بجواز التحويل من عدمه.

أكد الكتاب الدوري على عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تحريك الفصول بالمرحلة الثانوية إلا بعد الرجوع للإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بالوزارة، لدراستها وإصدار القرار المناسب بشأنها، مشدداً على جميع الجهات المعنية تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدوري بكل دقة ومن يخالف ذلك سيعرض للمسائلة القانونية.

خبيرة تربوية تعلق على القرار

علّقت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية على قرار منع تحويلات المرحلة الثانوية، قائلة: «حرصت وزارة التربية والتعليم هذا العام على تحقيق تكافؤ الفرص وعدم تحايل بعض الطلاب على القانون بعرض التحويل دون سبب لمناطق بعينها لذا أرى هذا القرار بأنه من أهم القرارات التي يتحقق العدالة بين الطلاب وتحد من تحايل أصحاب المصالح على القانون».

وأضافت الدكتورة إيلارية عاطف لـ «الوطن»، أن هذا القرار سيساعد على خروج امتحانات الثانوية العامة بشكل لائق دون أي معوقات.