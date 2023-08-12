القبض على شاب بتهمة غسل 20 مليون جنيه في الفيوم

تمكنت أجهزة الأمن من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شاب بالفيوم لقيامه بغسل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الكسب غير المشروع، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

غسل 20 مليون

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب ومدير مجموعة صيدليات ، مقيم بمحافظة الفيوم) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامه بمحاوله غسل الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ (20 مليون جنيه).

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.