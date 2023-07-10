إحالة متهم للمحاكمة في قضية غسل أموال بـ7 ملايين جنيه

أحال المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، متهما بغسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه، حصيلة نشاط غير مشروع من تجارة العملة، إلى المحاكمة الجنائية بالجيزة، مع استمرار حبس المتهم لتحديد جلسة محاكمته بإحدى الدوائر.

المتهم يمارس النشاط الإجرامي عن طريق شراء العقارات

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء العقارات والسيارات، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

7 ملايين جنيه قيمة غسل الأموال

قدرت أفعال غسل الأموال التي أجراها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريبا.

وبعد ضبط المتهم اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع الجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حياله، حيث تولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسه.

العقوبة القانونية المتوقعة

وعن العقوبة المتوقعة، قال المحامي حسين ياسر كمال في تصريحات لـ«الوطن» إنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.