إحالة صاحب شركة ونجله للمحاكمة بتهمة غسل أموال متحصلة من سرقة المواد البترولية

قررت جهات التحقيق إحالة شخصين بتهمة غسل 45 مليون جنيه متحصلة من سرقة المواد البترولية بالقاهرة للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات رجال الشرطة ارتكاب المتهمين للواقعة.

تفاصيل سرقة المواد البترولية بالقاهرة

وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة القاهرة، فقد توصلت التحريات المكثفة في الواقعة والتي أجراها رجال الشرطة إلى قيام صاحب شركة لنقل المواد البترولية ونجله بسرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها في السوق السوداء.

كما توصلت التحريات إلى محاولة المتهمين غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامهما بتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات، وقيامهما بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بـ45 مليون جنيه.

العقوبة القانونية لغسل الأموال

أما عن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح حسين ياسر كمال خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.