رضا البحراوي عن حفله بمهرجان العلمين: حلم من أحلامي اتحقق

أكد المطرب الشعبي رضا البحراوي سعادته بإحياء حفل غنائي ناجح ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ونشر عبر حسابه على «فيس بوك» مجموعة من صور الحفل .

رضا البحراوي سعيد بحفله في مهرجان العلمين

وعلق رضا البحراوي على الصور: «حلم من أحلامي اتحقق.. في مهرجان العلمين الجديدة.. شكرا لجمهور مصر العظيم على الحب والدعم. اتبسط جدا بوجودي معاكم».

حفل رضا البحراوي في مهرجان العلمين

وأحيا رضا البحراوي، أمس، حفل في مهرجان العلمين، وشارك معه فيه كل من فرقة مسار إجبارى والفنان مسلمـ وذلك بحضور جماهيري كبير .

وشهد مهرجان العلمين حفلات لعدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومنهم: تامر حسني وأحمد سعد ونانسي عجرم وراغب علامة وكارول سماحة وبهاء سلطان وعمر خيرت وإليسا وتامر عاشور.