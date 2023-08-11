وصول فرقة مسار إجباري إلى العلمين الجديدة لإحياء حفلها مع رضا البحراوي ومسلم

تستعد فرقة مسار إجباري، لإحياء حفل غنائي كبير الليلة، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقام تحت شعار «العالم علمين»، وذلك رفقة المطرب مسلم، والمطرب رضا البحراوي.

وصول فرقة مسار إجباري إلى العلمين الجديدة

وعملت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أن فرقة مسار إجباري وصلت إلى مدينة العلمين الجديدة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لتقوم بوضع اللمسات الأخيرة لحفلها اليوم.

وتقام حفل مسار إجباري ورضا البحراوي ومسلم في مهرجان العلمين، الليلة في تمام الساعة 9 مساءً في «العلمين أرينا».

وطرح الموقع الإلكتروني لشركة «تذكرتي» أسعار تذاكر حفل مسار إجباري بـ مهرجان العلمين الجديدة المقرر إقامته اليوم الجمعة، وجاءت كالتالي:

الصالات: 65 ألف جنيه.

الطاولات المرتفعة: 20 ألف جنيه.

العادية تصل إلى 400 جنيه.

المجموعة العادية: 350 جنيهًا.