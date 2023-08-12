«الصحة»: تسجيل 758 ألف مواطن في المبادرة الرئاسية لعلاج الأورام السرطانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 758 ألفا و791 مواطناً بـ9 محافظات، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وتحويل 103 آلاف و286 مواطناً لإجراء الأشعات والفحوصات المعملية بالمجان، وذلك منذ إطلاق المبادرة في 11 يونيو 2023.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، تشمل أورام الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، وتهدف إلى الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية، وبالتالي تقليل الوفيات الناجمة عنها، لافتاً إلى تقديم خدمات توعوية لمساعدة المواطنين في الإقلاع عن التدخين، إذ جرى تقديم جلسات المشورة لـ16 ألفا و315 مواطنا.

مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

أضاف «عبد الغفار» أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة بـ9 محافظات، وهي الإسكندرية، والقليوبية، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، ومطروح، ودمياط، وجنوب سيناء، وبورسعيد، منوهاً بأنه سيجري إطلاق المبادرة في باقي المحافظات تباعاً بداية من نوفمبر 2023 لتكتمل في جميع المحافظات بحلول مايو 2024.

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى للمبادرة، بسرعة التسجيل عن طريق ملء استمارة الاستبيان الإلكتروني الموجودة على الرابط التالي:

http://81.21.104.211/oncology/Online/CreateOncSheet

أو التوجه لأقرب وحدة صحية، للحصول على خدمات المبادرة المجانية «نحو مجتمع خال من السرطان».

إجراء الأشعات والفحوصات المعملية اللازمة بالمجان

قال «عبد الغفار» إنه بعد ملء الاستبيان ومعرفة النتيجة، يجري تحويل المواطن المشتبه بإصابته إلى أحد المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعات والفحوصات المعملية اللازمة بالمجان.