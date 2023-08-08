«الصحة»: الخلطات الشعبية لا تعالج البرد.. وأدوية أمراض الصيف متوافرة بالمستشفيات

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، توافر أدوية أمراض الصيف بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم تصنيعها وإنتاجها محليا، لافتا إلى أهمية استشارة الطبيب المختص قبل الحصول على الدواء المثيل إن لم يجد الأصلي له.

الطبيب فقط هو المسؤول عن الأدوية

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لـ«الوطن»، أنّ نزلات البرد في فصل الصيف لا تعالج بالخلطات الشعبية أو مجموعة البرد أو حقن البرد، بل بالراحة والسوائل فقط، محذّرا من تناول أى دواء لنزلات البرد أو غيرها بدون الرجوع الى الطبيب.

ولفت إلى وجود عشوائية كبيرة في التعامل مع الأدوية، وعلى سبيل المثال «المضادات الحيوية»، فأي مواطن يذهب إلى المستشفى أو الطبيب يطلب أن يعطيه مضاد حيوي، وبعد تحسنه يوقف المضاد الحيوي دون الرجوع للطبيب، ما يتسبب في بكتيريا مقاومة لعلاج الأمراض فيما بعد.

هيئة الدواء الجهة المختصة بتوفير الأدوية

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه حال وجود نقص في أي دواء يمكن الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، المختصة بالأدوية، وسيتم عمل اللازم من خلال الخط الساخن لها 15301 لتلقي الاستفسارات المختلفة والرد عليها بشكل واضح.