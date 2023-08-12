حريق بمصنع طباعة وتغليف في الروبيكي.. ومحاولات للسيطرة على النيران

شهد حي الأندلس بمنطقة الروبيكي ببدر في محافظة القاهرة، نشوب حريق بمصنع طباعة وتغليف، وتبذل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات اندلاع الحريق.

بلاغ بحريق في مصنع طباعة وتغليف بالروبيكي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قوات الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق في حي الأندلس بمنطقة الروبيكي ببدر، بمصنع طباعة وتغليف، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الحريق، فضلًا عن الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل أي مصابين بحالات اختناق أو حروق.