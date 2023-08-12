السيطرة على حريق منزل في المنشأة بسوهاج دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق منزل في مركز المنشأة بسوهاج، دون خسائر بشرية، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

نشوب حريق في منزل

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد نشوب حريق في منزل بناحية أولاد سلامة بدائرة مركز المنشأة.

السيطرة على النيران

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران، وبالفحص تبين نشوب حريق في الطابق الأول بمنزل ملك «أحمد ص ع»، 51 عاما، موظف بالأوقاف، ومقيم بذات الناحية، وامتد لحوشين ملاصقين له، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، دون إصابات أو خسائر بشرية.

وبسؤال ملاك المنزل والحوشين أفادوا بمضمون ما سبق، وأرجعوا سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.