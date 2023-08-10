السيطرة على حريق هائل بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي.. إجلاء 70 مريضا

كشفت وسائل إعلام ليبية، اليوم، عن حريق هائل نشب في المستشفى الليبي الدولي ببنغازي، وسط تصاعد سحب الدخان من المبنى، وتحرك سيارات الإسعاف لموقع الحادث لإجلاء المرضى والمصابين.

إجلاء 70 مريضا من المستشفى الليبي الدولي ببنغازي

وذكرت وسائل الإعلام، أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية حتى الوقت الحالي، في الوقت الذي أجلت سيارة الإسعاف 70 مريضا من المستشفى الواقع في منطقة فينيسيا.

سبب حريق المستشفى الليبي الدولي ببنغازي

بدورها، أصدرت هيئة السلامة الوطنية في ليبيا، بيانا توضح فيه أن الحريق جاء بسبب احتراق المولد الكهربائي الخاص بالمستشفى عقب انقطاعات الكهرباء المستمرة، بعد إعلان الشركة العامة للكهرباء في ليبيا قطع التيار الكهربائي في كل المدن، بحسب وسائل إعلام ليبية.

تدخل رجال الإطفاء

وتدخل رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق في الوقت الذي كشفت إدارة مستشفى بنغازي التخصصي عن استقبال حالات طارئة قادمة من المستشفى المحترق، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادث وتصاعد لهب مشتعل من المستشفى.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية ألسنة لهب مشتعلة في المستشفى، وتصاعد سحب من الدخان، فيما سارعت الواحدات الأمنية والشرطية لمتابعة الأمر عن كثب.