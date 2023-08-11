السيطرة على حريق في محل بقالة بالبياضية جنوب الأقصر

سيطرت قوات الحماية المدنية، اليوم الجمعة، على حريق شب بمحل بقالة بمركز ومدينة البياضية جنوب شرق الاقصر، دون إصابات بشرية.

إتلاف كافة محتويات المحل

تلقت شرطة الحماية المدنية، بلاغا باشتعال النيران في محل بقالة بوسط مدينة البياضية جنوب الأقصر، أمام مسجد الذهبي، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للعمارات السكنية المجاورة، وأسفر الحريق عن إتلاف كامل محتويات محل البقالة من بضاعة وثلاجات، دون إصابات بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في أسباب الحريق.

انقلاب سيارة ملاكي

وفي حادث آخر، أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة متفرقة، تنوعت بين كدمات وجروح وكسور، جراء انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهم على كوبري قرية النمسا التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، وجرى نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي بإسنا جنوب الأقصر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.