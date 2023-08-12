قبل الافتتاح.. تزويد 6 محطات مترو في الخط الثالث بماكينات TVM للتذاكر

تستعد وزارة النقل، لافتتاح 6 محطات مترو بالجزء الثاني «3B» بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، المعروف بالخط الأخضر، بطول 6.6 كيلومتر، في إطار حرصها على التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

المحطات المقرر افتتاحها قريباً

والمحطات الجديدة المقرر افتتاحها قريباً هي محطة السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري ومحطة روض الفرج وهي المحطة النهائية، وفق ما ذكرته الهيئة القومية للأنفاق عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

المحطات الجديدة ستكون مزودة بماكينات TVM لسحب التذاكر بشكل رقمي بدلاً من الذهاب إلى شباك التذاكر، وذلك في إطار التيسير على جمهور الركاب، فمن خلال هذه الماكينات يمكن للراكب تحديد محطة القيام والوصول وعدد التذاكر وسداد قيمتها وسحب التذكرة في أقل عدد من الدقائق واستقلال القطار مباشرة، وفق المهندس علي علي مدير محطة مترو البوهي.

معايير عالمية في تصميم محطات الخط الثالثا

صُممت المحطات، وفق حديث «علي» لـ «الوطن»، وفق المواصفات والمعايير العالمية، سواء في الأعمال الإنشائية الخرسانية أو أعمال التشطبيات النهائية أو حتى الأعمال الخاصة بالنواحي الرقمية كتزويد المحطات بغرف فنية وكاميرات مراقبة لمراقبة المحطات بالكامل بداية من منسوب الشارع ثم منسوب صالة التذاكر، ثم منسوب الغرف الفنية حتى منسوب الرصيف.

من جانبه، أكد المهندس خالد أحمد مدير محطة مترو السودان، لـ«الوطن»، أن المحطات الجديدة ستحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، فضلاً عن تغيير شكل الحياة في المناطق الكائنة بها هذه المحطات، موضحاً أن وزارة النقل حرصت على ربط القاهرة الكبرى بوسائل نقل حضارية صديقة للبيئة.