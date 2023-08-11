«النقل» تكشف موعد تشغيل أول أتوبيس ترددي على الطريق الدائري 

كشفت وزارة النقل، مستجدات مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، التي تسعى الدولة في التوسع فيها في الفترة الأخيرة، لتعدد مزاياها أولها عدم التسبب في أي تلوث للبيئة وتأثيراتها الإيجابية على الاقتصاد المصري.

وأكدت وزارة النقل، في تقرير لها، أنه سيتم تشغيل أول أتوبيس ترددي على الطريق الدائري في شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم تشغيل أتوبيسات المرحلة الأولى في نهاية العام الحالي 2023، موضحة أن الأتوبيس الترددي وسيلة نقل جماعية صديقة للبيئة.

100 أتوبيس ترددي

وأوضحت الوزارة، أن المرحلة الأولى من الأتوبيس تشمل 100 أتوبيس صناعة مصرية بنسبة 100%، لافته إلى وجود أربع شركات مصرية لصناعة الأتوبيسات الكهربائية وتعزيز المنتج المحلي، مؤكدة أن الهدف الأساسي من هذه النوعية من المواصلات تنظيم حركة النقل على الطريق الدائري.

الأتوبيس الترددي، وفق وصف وزارة النقل، هو وسيلة نقل حضارية تعمل بالكهرباء وصديقة للبيئة، ويعمل بالكهرباء، حيث وفرت الوزارة 3 محطات لشحنه، واحدة في القاهرة الجديدة والثانية في تقاطع طريق الفيوم والثالثة في منطقة الخصوص.

أنواع الأتوبيس الترددي

يتكون الأتوبيس الترددي من شقين الأول هو نوعية الأتوبيسات العادية التي تشتمل على 54 كرسي لـ 54 راكب، والثانية مفصلية تشتمل على حوالي 108 كرسي تسع 108 راكب أي ضعف الأتوبيس الترددي العادي.

محطة الأتوبيس الترددي، وفق تحديد وزارة النقل، هي محطة سطحية تشتمل على نفقين أحدهما لليسار والأخر لليمن، بمجرد أن يقف الأتوبيس على المحطة يمكن للراكب النزول في أي نفق، ثم يستقل الميكروباص من أسفل الطريق الدائري بشكل منظم ومنضبط.