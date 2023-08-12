تشييع جثامين 6 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث بالشرقية.. بينهم أب وابنتاه

شيع أهالي مدينة القرين بمحافظة الشرقية، اليوم، جثامين 6 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق «36 الحربي - الصالحية الجديدة» بمحافظة الشرقية.

تشييع جثامين 6 من ضحايا الحادث

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على المتوفين الـ6 بعد استلام الجثامين من مشرحة مستشفى الصالحية الجديدة، والتصريح بدفنهم، في جنازة شعبية مهيبة شارك بها جموع الأهالي.

حادث تصادم على طريق الصالحية

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق 36 الحربي الصالحية الجديدة، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وهم أشرف عبد السلام وابنتيه بسمة وفرحة، وأحمد عثمان ومحمد صلاح وعبدالرحمن أحمد الزير، وإصابة اثنين آخرين، وجميعهم مقيمون بمركز القرين.

وتم الدفع بعدة سيارات إسعاف ونقل الجثامين إلى مستشفى الصالحية الجديدة والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وسبب حدوثها.