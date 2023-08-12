مصرع 6 أشخاص بينهم أب وابنتيه في تصادم سيارتين بالشرقية

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت حادث تصادم بين سيارتي ملاكي، على طريق الصالحية، في اتجاه منطقة البعلوة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، بينهم أب وابنتيه، بينما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لموقع الحادث.

نقل المصابين إلى المستشفيات

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا، يفيد ورود إشارة تؤكد وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي على طريق الصالحية الجديدة على طريق 36 الحربي، وأصيب على إثره 8 أشخاص، من بينهم أب وابنتيه وأشخاص آخرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات الصالحية الجديدة والتل الكبير

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على أسبابه، ثم انتقلت الى المستشفيات للاطمئنان على مصابي الحادث، وتبين تصادم سيارتين ملاكي، ما أدى إلى وفاة 6 من المصابين حال وصولهم الى المستشفى، بينهم أب وابنتيه، بينما يتلقى مصابان آخران الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين وفاة أشرف عبد السلام، وابنتيه «فرحة» و«بسمة»، والشاب «أحمد.ع»، والشاب «محمد.ص»، والشاب «عبد الرحمن.أ»، وجميعهم من نطاق مركز أبو حماد.

تسيير حركة المرور

وحُرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وأُخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها، والوقوف على أسبابها، وتجري الجهات المختصة باقي الإجراءات القانونية لإنهاء تصاريح الدفن وتسليم الجثامين لذويها.

وقامت الجهات المعنية برفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.