إصابات خطيرة لشابين في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بالدقهلية

أصيب شخصين بكسور وجروح خطيرة في محافظة الدقهلية اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ملاكي بمدينة المطرية، وجرى نقلهما إلى مستشفى المطرية المركزي للعلاج، ووصف الأطباء إصابات الشابين المصابين بالخطيرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة.

وصول شخصين مصابين بإصابات خطيرة

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بورود إشارة من مستشفى المطرية المركزي، بوصول شخصين مصابين بإصابات خطيرة في حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ملاكي في مدينة المطرية.

إصابة عاملين بمنطقة الاستثمار

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم، أسفر عن اصابة كل من «عادل ابراهيم الدسوقي شلبى» 27 عاما، عامل بمنطقة الاستثمار ببورسعيد، و«حسن معاطى مدبولي»، 33 عاما، عامل بمنطقة الاستثمار، في بورسعيد.

جرى نقل المصابين لمستشفى المطرية، واتخذ أطباء الاستقبال الإجراءات الطبية اللازمة لإسعافهما وبالفحص الطبي تبين إصابتهما بجروح وكسور وجاري علاجهما بالمستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.