إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي على طريق بحيرة قارون السياحي، بدائرة مركز شرطة أبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليها، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور.

وتوقفت حركة المرور على طريق بحيرة قارون بصورة جزئية، بينما قدّم عدد من المواطنين المتواجدين على شاطئ البحيرة المساعدة للمصابين لحين وصول الإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص على طريق بحيرة قارون السياحي، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 5 أشخاص

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبينّ إصابة 5 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما جرى نقل 3 منهم إلى مستشفى أبشواي المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بينما رفض المصابون الآخرون النقل لسطحية إصاباتهم.

إزالة آثار حادث الفيوم

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.