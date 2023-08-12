بدء أعمال تطوير متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية (صور)

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إنه تم البدء في أعمال تطوير متحف المجوهرات الملكية والمسجل في الآثار الإسلامية بالإسكندرية بالقرار رقم 3884 لسنة 1999 وصدر له قرار حرم سنة 2008.

وأضاف «متولي» في بيان اليوم، أن القرار شمل أعمال الصيانة والترميم بـ«باركيه أرضية قاعة f2»، والتي تتم بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية الصادرة بتاريخ 2021.

محطة للطاقة الشمسية أعلى سطح المتحف

وأشار إلى إنشاء مشروع محطة للطاقة الشمسية أعلى سطح متحف المجوهرات الملكية والذي يتكون من 37 خلية شمسية، وتتم بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بتاريخ 2023، تحت إشراف قطاع المشروعات وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية وقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.

متحف المجوهرات الملكية

الجدير بالذكر أن متحف المجوهرات الملكية أو قصر فاطمة الزهراء بني على الطراز الأوروبي على مساحة 4185 مترا، حيث شيدت القصر السيدة زينب هانم كريمة أحمد باشا فهمي سنة 1919، وأكملت القصر بنتها النبيلة فاطمة حيدر فاضل سنة 1923، ويتكون القصر من جناحين شرقي وغربي يربط بينهما بهو داخلي على جانبيه لوحات من الزجاج المعشق تحكي قصصا من الحياة الأوروبية.