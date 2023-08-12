ورشة عمل بهيئة الدواء للتعريف بقواعد تصدير المستحضرات الطبية

كشفت هيئة الدواء المصرية عن ورشة عمل للتعريف بقواعد تصدير المستحضرات والمستلزمات الطبية التي تساعد العاملين في المجال على توسع الفرص بعرضها وتاصديرها في الأسواق العالمية والمنافسة مع العلامات التجارية الكبرى.

وأوضح هيئة الدواء تفاصيل ورشة عمل للتعريف بقواعد تصدير المستحضرات والمستلزمات الطبية.

ورشة تصدير المستحضرات والمستلزمات الطبية

1- تم فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بقواعد تصدير المستحضرات والمستلزمات الطبية يوم الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري.

2- تهدف الورشة التعريف بقواعد تصدير المستحضرات والمستلزمات الطبية حيث أن الأسواق العالمة تتطلب معايير محددة.

3- من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.

4- ورشة العمل مقدمة لشركات المستحضرات والمستلزمات الطبية.

5- تبدأ ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً.

6- آخر موعد للتسجيل في ورشة العمل يوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023.

7- للتسجيل في ورشة تصدير المستحضرات والمستلزمات الطبية والاطلاع على الأجندة يرجى مراجهتها من هنـــا لمعرفته المتحدثين وكافة التفاصيل المتعلقة بالورشة.

كيفية التواصل مع هيئة الدواء المصرية

أتاحت هيئة الدواء المصرية عدة طرق للتواصل وتقديم الشكاوي وهي:

- الابلاع من خلال الخط الساخن الخاص بهيئة الدواء المصرية رقم 15301، ويشمل الخدمات التالية: الاستفسار أو الإبلاغ عن نواقص الأدوية، معلومات عن اليقظة الصيدلية أو الإبلاغ عن حدوث آثار جانبية عند استخدام مستحضر أو مستلزم طبي، الإبلاغ عن مخالفات تخص مستحضرات أو منشآت صيدلية، الاستفسار عن تراخيص المؤسسات الصيدلية.

- الإبلاغ كذلك من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء: رقم 16528 أو موقع إلكتروني: shakwa.eg.

- البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة لشكاوى المتعاملين Complain@edaegypt.gov.eg.

- البريد الإلكتروني الخاص بالاستعلامات والاستفسارات Info@edaegypt.gov.eg .