«هيئة الدواء» تحذر من مضاد حيوي مغشوش في الأسواق

حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين في منشور عاجل لها من عبوات مقلدة من المستحضرAugmentin ES-600 ، موضحة أن جميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة تم إيقافها ويجب الحذر منها.

تحذير من المستحضر Augmentin ES-600

وأوضحت هيئة الدواء الفرق بين العبوات المقلدة والعبوات الأصلية وجاءت على النحو التالي:

- الـ 3 نقط في حرف «ف» في كلمة الكلافيو لانيك مختلف عن العبلة الأصلية.

يذكر أن المستحضر Augmentin ES-600 يستخدم كمضاد حيوي لعلاج التهاب الجيوب الأنفية البكتيري، والالتهاب الرئوي، والتهاب الأذن الوسطى، والوقاية أو العلاج ضد عدوى جرح العضة.

الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية

وقالت هيئة الدواء المصرية أنه في ﺣﺎل وﺟﻮد ﺷﻜﻮى ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮة، أو اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ 15301 أو زيارة موقع هيئة الدواء الإلكتروني والإبلاغ عن الواقعة.