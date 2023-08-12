السجن 3 سنوات لعاطل قتل مزارعا بالاشتراك مع آخرين في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة «ب.و. ل» عاطل، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بقتل «م. م»، مزارع، بالاشتراك مع آخرين في ناحية دائرة مركز دار السلام.

الجريمة من عام 2014

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2014 بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بلاغا يفيد بمقتل مزارع، ونقله إلى مستشفى دار السلام جثة هامدة.

كشفت التحريات، عن أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، فقام بالتعدي على المجني عليه بسلاح ما أسفر عن مصرعه في الحال.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات جرى إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وجرت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها السابق.