محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في محطة تسمين الماشية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل بمجزر المحافظة، كما تفقد سير العمل بمحطة تسمين الماشية، لمتابعة مستجدات العمل داخل المجازر الحكومية بالمحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة بمجزر بورسعيد ومحطة تسمين الماشية.

توفير الخراف والماشية بأسعار مخفضة

واطلع محافظ بورسعيد على أعداد الماشية التي تستقبلها محطة تسمين الماشية، موضحا أن محطة تسمين الماشية تواصل استقبال الخراف والماشية بأسعار مخفضة وبأوزان مختلفة بما يلبي احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن المحطة حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وتم تحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

منافذ بيع اللحوم البلدي

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن العنابر تعمل بكامل طاقتها، كما أكد توافر اللحوم بكميات وأسعار تلبي احتياجات المواطنين، فضلا عن توفير اللحوم البلدي في العديد من المنافذ بأسعار مخفضة، وتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر، مؤكدا تقديم الدعم الكامل لمجازر بورسعيد ومحطة تسمين الماشية لتوفير طلبات المواطنين من اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة، مشيرا أن بورسعيد أصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاج الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة، منوها إلى أنه تم تطوير المجازر الحكومية ببورسعيد لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.