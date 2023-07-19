استقرار أسعار اللحوم اليوم.. البلدي يبدأ من 200 جنيه بمحلات الجزارة

اللحوم مصدر غذائي مهم للحصول على البروتين، وتعتمد عليها الأسر في تجهيز وجبات الطعام، لذا تهم ربات البيوت دوما بمعرفة أسعار اللحوم يوميا في الأسواق، للمفاضلة بينها واختيار الأنسب منها.

استقرار أسعار اللحوم بالأسواق

ومنذ عيد الأضحى المبارك، تشهد أسعار اللحوم بالأسواق استقرارا ملحوظا، لتوافر كميات كبيرة منها تتناسب مع الطلب والإقبال عليها، وفيما يلي تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم اليوم الأربعاء بالأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع المخفضة، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة

- يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدية بمحلات الجزارة من 200 إلى 330 جنيها، حسب النوع، وحسب اختلاف السعر من مكان لآخر.

- سعر كيلو اللحم الجملي يتراوح ما بين 200 و250 جنيها.

- سعر كيلو اللحم «الضاني» يتراوح ما بين 280 و340 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة الكندوز يتراوح ما بين 260 و330 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة المفرومة يتراوح ما بين 240 و300 جنيه.

- سعر كيلو لحم كباب الحلة يتراوح ما بين 260 و320 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البتلو يتراوح ما بين 250 و300 جنيه.

- سعر كيلو اللحمة المجمدة يتراوح ما بين 130 و170 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة البلدي يتراوح ما بين 300 و350 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة الضاني يتراوح ما بين 250 و280 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء بمنافذ التموين

- سعر كيلو اللحوم البلدية الطازجة 260 جنيهًا.

- سعر كيلو لحوم «الضاني» الطازجة 220 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم المفرومة ليكون 190 جنيهًا.

- سعر كيلو السجق 190 جنيهًا.

-سعر كيلو اللحوم السودانية 195 جنيهًا.

- سعر كيلو البفتيك 195 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة 195 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم البرازيلي 160 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الهندي 130 جنيها.

- سعر كيلو الضأن 250 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم البتلو 130 جنيهًا.

- سعر كيلو لحوم الضأن 170 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة 87 جنيهًا.

- سعر كيلو المفروم البرازيلي 95 جنيهًا.