أسعار اللحوم اليوم الاثنين 3-7-2023.. «البلدي» تبدأ من 240 جنيهًا

أعلنت شعبة القاصبين، أسعار اللحوم اليوم الاثنين 3-7-2023، والتي تبدأ من 240 جنيها للحوم البلدي، في منافذ الحكومة المنتشرة في ربوع الجمهورية، وتصل إلى مستويات 285 جنيها للكيلو، مشيرة إلى أن فترة عيد الأضحى المبارك شهدت إقبالا كبيرا من قِبل المواطنين على شراء اللحوم.

سعر اللحوم الضأن اليوم

وعن أسعار لحوم الضأن أعلنت شعبة القصابين، أن كيلو لحم الضأن يتراوح سعره ما بين 240 و350 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 240- 350 جنيها.

أسعار الكبدة الكندوز

- تراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 240 و280 جنيها للكيلو.

- كيلو للحم الاستيك والبفتيك 240 و280 جنيه.

- كيلو الكبدة الضأن ما بين 240 و280 جنيها.

كيلو اللحوم الجملى بين 230 و280 جنيها .

وسجلت أسعار اللحوم المستوردة ما بين 160و190جنيها للحم البرزيلي، والكبدة المستوردة بين 160 إلى 190 جنيها.