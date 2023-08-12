ضبط 250 علبة سجائر مهربة بالسوق السوداء في الإسماعيلية

تمكنت مباحث التموين في الإسماعيلية، برئاسة المقدم عادل الجزار، من ضبط كمية كبيرة من السجائر المهربة قبل بيعها في السوق السوداء بغرض رفع أسعارها في الأسواق.

وقال بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إن اللواء شريف بشارة وجه بالمتابعة الدائمة للأسواق والمحال التجارية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

حملة على أسواق الإسماعيلية

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم السبت، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ حملة تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 250 علبة سجائر مهربة بدون فواتير، كما تم ضبط أنبوبة بوتاجاز صغيرة مستخدمة في غير الغرض المخصص لها، وتحفظت الشرطة على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

كما نجحت الحملة في تحرير 124 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية تضمنت 28 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر للبيع أزيد من السعر، و37 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و2 محضر سلع مجهولة المصدر، و5 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

تحرير 47 محضر للمخابز

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و10 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و23 محضرا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز.